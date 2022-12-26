Овчинский: Участники проекта «Открой#Моспром» побывали на 110 фабриках и заводах за год

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подвёл итоги проекта «Открой#Моспром» за 2022 год. В производственных цехах и музеях городских предприятий за прошедшие месяцы состоялось около 800 экскурсий.

«Это почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом, - отметил глава ведомства. - Почти 17 тысяч человек посетили около 110 предприятий за 13 недель».

По его словам, дети, студенты и взрослые увидели, как производят одежду, продукты питания и косметику, а также высокотехнологичную продукцию, в том числе микрочипы, детали для самолетов, модули для готовых жилых помещений.

«Мы продолжаем вносить разнообразие в проект, предлагаем новые форматы – с этого года увеличилось количество мастер-классов и дегустаций», - уточнил Овчинский.

Напомним, уже около четырех лет благодаря проекту «Открой#Моспром» гости и жители города могут узнать подробности производственного процесса и истории развития промышленности Москвы. Для этого проводятся не только экскурсии, но и мастер-классы, дегустации, интеллектуальные игры, специальные маршруты и другие события.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Среди гостей также есть и группы студентов профильных учебных заведений. Молодежь может таким образом выбрать свою будущую специализацию и позаботиться о дальнейшем трудоустройстве. За этот год на заводах побывали 2,8 тысячи студентов столичных вузов.

Для участников проекта в этом сезоне запустили специальный IT-маршрут по заводу «Микрон». На нем создают чип-модули для банковских карт и даже космических аппаратов. Кроме того, экскурсии прошли и в офисе VK, где гости узнали о проектах и сервисах компании. Студентам-посетителям рассказали об истории развития российской соцсети ВКонтакте и о новых трендах общения в интернете. Столичные жители познакомились поближе с платформой Одноклассники.

Проект постоянно расширяется. Для экскурсантов в этом году открыли свои двери еще более 20 предприятий. Среди них, например, Московский комбинат игрушек и Останкинский мясоперерабатывающий завод. На предприятии «Траяна» гостям продемонстрировали создание из обычного листа металла конвейеров. А компания «Московский картофель» показала превращение клубней картофеля в тонкие слайсы чипсов.