Облачная погода, гололедица и до -8 градусов ожидаются в Москве 26 декабря 2022 года

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 26 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями, атмосферные осадки не ожидаются. На столичных улицах и дорогах образуется гололедица. Днем столбики термометров будут колебаться от -8 до -6 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата. В городе будут дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду, ночью порывы усилятся до 9 метров в секунду.

В ночь на вторник характер погоды практически не изменится: облачная погода и гололедица сохранятся. Местами возможен небольшой снег. Воздух остынет до -10…-8 градусов. Днем в столице подморозит до -2 градусов. Ветер юго-восточный 7-10 метров в секунду.

Как сообщал KP.RU, синоптик Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал теплую погоду без снегопадов в Москве в новогоднюю ночь. В столице будет от пяти мороза до ноля градусов.