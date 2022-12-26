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НовостиОбщество26 декабря 2022 5:38

Нарколог Скрябин из Москвы рассказал о риске появления алкогольной зависимости из-за новогодних корпоративов

Зависимость от спиртного появляется, когда человек воспринимает алкоголь как источник веселья
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Врач напомнил, что череда новогодних мероприятий укореняет алкогольную зависимость

Врач напомнил, что череда новогодних мероприятий укореняет алкогольную зависимость

Фото: pixabay.com

Алкогольная зависимость может развиться на фоне новогодних корпоративов, предупредил врач психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин в беседе с агентством «Москва».

По словам специалиста, зависимость от спиртного возникает, когда человек начинает воспринимать алкоголь как источник радости и веселья. Череда новогодних мероприятий только укореняет эту вредную привычку.

«Если вы отмечаете в себе появление желания выпить, более того - предвкушение застолья, смакование и планирование предстоящих посиделок со спиртным, — все это является веским поводом задуматься о том, что ваши отношения с алкоголем нужно как можно скорее пересмотреть», — отметил врач.

Скрябин добавил, что есть люди с низкой переносимостью алкоголя. Они не замечают, как пьянеют, а после праздничного корпоратива чувствуют себя очень плохо.

Ранее KP.RU сообщал, что главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как отметить новогодний корпоратив без последующего чувства стыда. Специалист посоветовал больше двигаться и не употреблять много алкоголя.