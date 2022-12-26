Нарколог Скрябин из Москвы рассказал о риске появления алкогольной зависимости из-за новогодних корпоративов

Врач напомнил, что череда новогодних мероприятий укореняет алкогольную зависимость Фото: pixabay.com

Алкогольная зависимость может развиться на фоне новогодних корпоративов, предупредил врач психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин в беседе с агентством «Москва».

По словам специалиста, зависимость от спиртного возникает, когда человек начинает воспринимать алкоголь как источник радости и веселья. Череда новогодних мероприятий только укореняет эту вредную привычку.

«Если вы отмечаете в себе появление желания выпить, более того - предвкушение застолья, смакование и планирование предстоящих посиделок со спиртным, — все это является веским поводом задуматься о том, что ваши отношения с алкоголем нужно как можно скорее пересмотреть», — отметил врач.

Скрябин добавил, что есть люди с низкой переносимостью алкоголя. Они не замечают, как пьянеют, а после праздничного корпоратива чувствуют себя очень плохо.

Ранее KP.RU сообщал, что главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как отметить новогодний корпоратив без последующего чувства стыда. Специалист посоветовал больше двигаться и не употреблять много алкоголя.