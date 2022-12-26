Вильфанд: декабрь 2022 года в Москве станет рекордным по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений

В Москве небольшой снег ожидается во вторник и среду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в декабре выпало уже 110,5 миллиметров атмосферных осадков. Месяц станет самым снежным и дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог добавил, что ранее максимальное количество осадков зафиксировали 41 год назад – в декабре 1981 года. Тогда выпало 111,5 миллиметров небесной влаги.

« С начала нынешнего декабря уже выпало 110,5 миллиметров. Никаких сомнений нет, этот месяц станет рекордсменом по осадкам», — подчеркнул синоптик.

Вильфанд добавил, что во вторник и среду, 27 и 28 декабря, в столице ожидаются осадки – около пяти-шести миллиметров. Небольшой снег, мокрый снег также возможны и в последующие дни.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 26 декабря прогнозируется облачная погода и гололедица. днем столбики термометров покажут от -8 до -6 градусов, ночью воздух остынет до -10 градусов.