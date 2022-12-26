Анастасия Ракова: свыше 750 человек старше 100 лет проживают в Москве

В Москве живет порядка 3 млн пенсионеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Боле 750 человек старше 100 лет живут в Москве, самому возрастному жителю столицы 107 лет, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

Вице-мэр добавила, что всего в столице проживает порядка трех миллионов пенсионеров. «Все больше людей, которым за 80 лет, людей, которые старше 100 лет, у нас более 750 человек, и самому возрастному москвичу 107 лет», — подчеркнула она.

Ракова отметила, на данный момент продолжительность жизни в городе составляет около 77 лет. Столица отстает лишь от Ингушетии и Дагестана, однако эти республики давно считаются долгожителями. При этом среди всех российских регионов Москва имеет самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни.

«…За девять месяцев этого года мы показываем самые высокие темпы прироста ожидаемой продолжительности жизни из всех регионов и в два раза превышаем в целом Российскую Федерацию», — уточнила она.

Ранее KP.RU сообщал, что на карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов. По словам Раковой, в этом эпидсезоне ни одно образовательное учреждение не закрыли целиком.