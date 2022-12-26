Проект для владельцев животных «Как стать суперхозяином» запустили в Москве

В Москве появился спецпроект «Как стать суперхозяином» Фото: Shutterstock

В Москве появился спецпроект «Как стать суперхозяином». Он представляет собой путеводитель, в котором собраны советы от ветеринаров, услуги и сервисы для владельцев домашних животных, сообщили на сайте столичной мэрии.

Жители столицы на одном ресурсе смогут получить рекомендации по уходу за любимцами, ознакомиться со списком ветеринарных клиник и приютов города, получить ответы на различные вопросы, например, по теме чипирования, прививок и врачебных осмотров, помощи бездомным животным.

Проект «Как стать суперхозяином» является первым этапом суперсервиса «Мой питомец», который планируют запустить летом 2023 года. Электронные услуги можно будет получить всего лишь в несколько кликов. Новая платформа будет популярна как среди опытных владельцев, так и среди тех горожан, которые только собираются завести четвероногого друга.

Ранее KP.RU сообщал, что эксперт назвал самую популярную породу собак у москвичей. Чаще всего в качестве питомца жители столицы выбирают чихуахуа.