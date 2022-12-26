Москвичам рассказали, можно ли украшать подъезд к Новому году

Жильцы должны предупредить управляющую компанию о планах декорирования подъезда Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Москвичи могут украшать подъезды, лестничные клетки, лифты, коридоры и другие места общего пользование к Новому году. Главное – соблюдать общие правила безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосжилинспекции.

Так, на лестницы и лестничные клетки лучше клеить необъемные элементы, например, праздничные стикеры. Украшения не должны мешать проходу жителей дома. Кроме того, нельзя забывать о пожарной безопасности: не стоит вешать в подъездном пространстве мишуру и другие лекговозгорающие декорации, а также гирлянды.

В Мосжилинспекции напомнили, что за уборку мест общедомового пользования отвечают работники управляющих компаний. Чтобы украшения радовали глаз на протяжении всех каникул, жильцы должны предупредить УК о своих планах декорирования подъезда. Также инициаторам оформления предварительно стоит оповестить всех соседей, чтобы избежать возможных конфликтов.

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