Движение ограничат на Лубянском и 1-м Красногвардейском проездах в Москве с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года движение ограничат на некоторых столичных улицах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве с 1 января 2023 года движение ограничат на некоторых улицах из-за строительных работ и обустройства парковочной инфраструктуры, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, с 1 по 8 января полностью перекроют участок 1-го Красногвардейского проезда от дома 19 до дома 21, строение 1. Изменение связано с проведением работ по созданию парковочного пространства на участке.

Кроме того, с 1 января до 1 декабря 2023 года в связи со строительными работами закроют одну полосу движения на участке Лубянского проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что движение поездов на МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в октябре-декабре 2023 года. Диаметры свяжут между собой 42 района столицы. Их протяженность составит 171 километр. После отрытия D3 и D4 линии метро разгрузятся примерно на 15%.