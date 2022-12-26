На северо-востоке Москвы снесли пятнадцать незаконных автостоянок

Госинспекция по недвижимости наводит порядок, в том числе по обращениям жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжается борьба с незаконным использованием городской земли. Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, на северо-востоке Москвы за этот год выявлено более десяти фактов самозахвата земель под автостоянки. Специалисты Управления контроля за объектами недвижимости по СВАО отслеживают такие факты ограничения доступа на территории общего пользования. Нередко участок самовольно закрывается ограждениями и шлагбаумами, ставится пост охраны и - готово! - незаконная автостоянка. Сюда могут попасть далеко не все желающие. Многим водителям просто невозможно припарковать на таком месте свою машину.

«В этом году в СВАО было выявлено 15 нарушений при использовании земельных участков под автостоянки, - уточнил Бобров. - Они были организованы незаконно, земля для них не предоставлялась в пользование, разрешения на установку ограждающих устройств не выдавались».

По его словам, сейчас с этим самозахватом участков покончено. Общая площадь вновь открытых для горожан территорий - две тысячи квадратных метров!

«На их месте обеспечена свободная парковочная зона в общей сложности на 400 машино-мест», - добавил глава ведомства.

Один из таких адресов - проезд Русанова, владение 37а. Госинспекция по недвижимости оперативно навела здесь порядок и снесла незаконную автостоянку, бетонно-металлическое ограждение с воротами длиной 95 метров и пункт охраны. Теперь жители Свиблово пользуются свободными местами для парковки на 75 машино-мест.

С нарушителями городским властям помогают бороться сами жители. Многие сразу же сообщают через чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram о появившихся непонятно откуда шлагбаумах, заборах, различных ограждениях в виде столбиков, цепочек. Благодаря этому круглосуточному каналу связи с горожанами Госинспекция оперативно узнает о нарушениях и принимает меры.