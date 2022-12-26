В Москве выявили 1024 случая COVID-19 за минувшие сутки

Всего с начала пандемии в Москве ковидом заразились 3 293 090 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1024 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1475 человек, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 26 декабря.

Госпитализация потребовалась для 108 человек, 970 пациентов выздоровели. Вирус унес жизни 17 москвичей. Больше тысячи новых случаев ковида за сутки фиксируется в городе шестой день подряд. Всего с начала пандемии в Москве инфекцией заразились 3 293 090 горожан, 3 097 488 человек вылечились, 47 402 – умерли.

В России за последние 24 часа выявили 5335 новых случаев заражения COVID-19. В стационары попали 528 жителей, 5577 россиян выздоровели после болезни. Еще 50 человек с подтвержденным диагнозам «коронавирус» умерли.

Как сообщал KP.RU, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что коронавирусом стал управляемым. Специалисты фиксируют трансформацию инфекции в более легкие формы.