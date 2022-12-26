Стало известно, сколько денег тратят москвичи на новогодние украшения

Стало известно сколько москвичи тратят денег на новогодние украшения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новогодние украшения покупают, так или иначе, почти все жители Москвы. Но сколько они тратят на то, чтобы принарядить свои дома к празднику - это вопрос актуальный и интересный. Ответ на него даёт радиостанция «Говорит Москва».

Большая часть опрошенных москвичей, 60 %, выбирают не количество, а качество. Эти люди покупают немного украшений к Новому году, и украшают жилище исключительно для создания праздничной атмосферы. Однако треть, 30 %, усеивают всевозможные поверхности гирляндами, мишурой, шариками и прочими новогодними атрибутами, чтобы квартира прямо-таки светилась. Есть и небольшая категория москвичей (6 %), которые ставят одну только ёлку, и больше ничего в доме не украшают.

Четверть респондентов тратит на новогодние украшения от 1 до 5 тыс. рублей, а каждый пятый житель столицы - до тысячи рублей, предпочитая сэкономить. При этом 41 % отвечавших на опрос начинают украшать дом за две недели до праздника, четверть - за неделю, и 23 % - аж за месяц. Также стоит отметить, что две трети москвичей планируют отмечать Новый год дома, с семьями.

Ранее KP.RU сообщал о том, как в Москве выглядит главная новогодняя ёлка, расположенная в Кремле.