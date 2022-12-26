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НовостиНовый год26 декабря 2022 10:04

Стало известно, сколько денег тратят москвичи на новогодние украшения

До пяти тысяч рублей тратят москвичи на новогодние украшения
Сергей КУДРИН
Стало известно сколько москвичи тратят денег на новогодние украшения

Стало известно сколько москвичи тратят денег на новогодние украшения

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новогодние украшения покупают, так или иначе, почти все жители Москвы. Но сколько они тратят на то, чтобы принарядить свои дома к празднику - это вопрос актуальный и интересный. Ответ на него даёт радиостанция «Говорит Москва».

Большая часть опрошенных москвичей, 60 %, выбирают не количество, а качество. Эти люди покупают немного украшений к Новому году, и украшают жилище исключительно для создания праздничной атмосферы. Однако треть, 30 %, усеивают всевозможные поверхности гирляндами, мишурой, шариками и прочими новогодними атрибутами, чтобы квартира прямо-таки светилась. Есть и небольшая категория москвичей (6 %), которые ставят одну только ёлку, и больше ничего в доме не украшают.

Четверть респондентов тратит на новогодние украшения от 1 до 5 тыс. рублей, а каждый пятый житель столицы - до тысячи рублей, предпочитая сэкономить. При этом 41 % отвечавших на опрос начинают украшать дом за две недели до праздника, четверть - за неделю, и 23 % - аж за месяц. Также стоит отметить, что две трети москвичей планируют отмечать Новый год дома, с семьями.

Ранее KP.RU сообщал о том, как в Москве выглядит главная новогодняя ёлка, расположенная в Кремле.