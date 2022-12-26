Суд Москвы приговорил к 16 годам тюрьмы убийцу вора в законе Алика Рыжего

В Москве суд приговорил 38-летнего Матлабу Султанова к 16 годам колонии за убийство известного криминального авторитета Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд приговорил 38-летнего Матлабу Султанова к 16 годам колонии строгого режима за убийство известного криминального авторитета Альберта Гейдарова (Алика Рыжего), сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Преступление было совершено по предварительному сговору. Организатор убийства узнал о скором освобождении Гейдарова из тюрьмы и решил устранить своего «конкурента», чтобы избежать возможной угрозы с его стороны на сферу влияния над объектами оптовой торговли в Москве и Подмосковье. Он привлек к исполнению «дела» своих знакомых, в том числе Султанова.

Установлено, что Султанов арендовал квартиру в доме на Авиационной улице, где проживал потерпевший. Он также купил по поддельному паспорту абонемент в фитнес-клуб, который посещал Алик Рыжий. 12 апреля 2021 года в тренажерном зале злоумышленник расстрелял свою жертву. Он произвел не менее пяти выстрелов из пистолета. От огнестрельных ранений Гейдаров умер на месте.

Султанова также признали виновным в незаконном обороте оружия и приобретении поддельного паспорта.

Ранее KP.RU сообщал, что вора в законе, крестника Деда Хасана, Алика Рыжего убили на беговой дорожке прямо на глазах посетителей. Киллер скрылся с места преступления на обычном автобусе, однако позднее его все же поймали.