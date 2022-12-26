Более 85 видов новых животных обнаружили на природных территориях Москвы за три года

В Москве в 2022 году заметили 103 вида краснокнижных животных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На природных территориях Москвы за три года специалисты выявили 86 новых видов животных. Среди них – куница лесная, тритон гребенчатый, большая и малая выпь, длиннохвостая неясыть и другие, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

В городе также насчитывается 2130 видов растений и мохообразных, 3270 видов позвоночных и беспозвоночных животных и иных организмов. Кроме того, в ходе мониторинга в столичных лесах иногда встречаются животные и птицы, которые считались утраченными, например, седой дятел и летяга.

Специалисты фиксируют улучшение экологической ситуации в городе. Так, в этом году на природе заметили 103 вида животных, которые занесены в Красную книгу Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичей просят не запускать фейерверки на природных территориях. Хлопки и яркие вспышки пугают животных и нарушают привычный образ их жизни.