Суд Москвы заочно арестовал двух соучастников убийства вора в законе Алика Рыжего

Алика Рыжего застрелили в фитнес-клубе на Авиационной улице в 2021 году Фото: Личная страница Вконтакте

Суд Москвы заочно арестовал двух предполагаемых соучастников убийства криминального авторитета Али Гейдарова (Алика Рыжего). В отношении двух фигурантов из Азербайджана 1976 и 1980 года рождения уголовное дело выведено в отдельное производство, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК.

Уточняется, что мужчинам заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в розыск. Столичные следователи продолжают проводить необходимые мероприятия, направленные на их задержание.

Ранее KP.RU сообщал, что убийцу криминального авторитета Алика Рыжего приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его также признали виновны в незаконном обороте оружия и приобретении поддельного паспорта.

Напомним, 12 апреля 2021 года Али Гейдарова застрелили в фитнес-клубе на Авиационной улице. Киллер, Матлаба Султанов, нанес не менее пяти выстрелов из пистолета, а затем скрылся с места преступления на обычном рейсовом автобусе.