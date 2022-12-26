Людей эвакуируют из больницы им. М. П. Кончаловского в Зеленограде из-за короткого замыкания

На месте ЧП работают экстренных службы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленограде из больницы имени М.П. Кончаловского эвакуируют пациентов и персонал из-за короткого замыкания в подвальном помещении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Короткое замыкание произошло в подвале больницы им. М. П. Кончаловского. В настоящее время проводится эвакуация посетителей и персонала», — отметил собеседник агентства.

Происшествие случилось в понедельник, 26 декабря. Информация о пострадавших не поступала. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Причина возникновения короткого замыкания в медицинском учреждении выясняется.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за анонимной угрозы взрыва 2600 человек эвакуировано из здания Московского международного дома музыки в Замоскворечье. На месте находились сотрудники правоохранительных органов. Сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве оказалось ложным.