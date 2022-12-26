Егор Крид спел детям в Центре содействия семейному воспитанию в Москве

Фото: телеграм-канал Департамента добрых дел

Известный артист Егор Крид посетил Центр содействия семейному воспитанию в Москве, где исполнил для детей несколько своих песен, пообщался с ребятами и раздал им автографы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Департамента труда и социальной защиты населения.

Для ребят из центра «Алые паруса» приезд артиста стал ярким событием. Крид исполнил для детей лучшие хиты из своей дискографии, а ребята активно подпевали и с удовольствием провели время. Затем было организовано чаепитие, во время которого певец рассказал ребятам о своей работе и жизни, поделился какими-то деталями о себе и творческой карьере.

Само собой, не обошлось без общих и частных фотосъёмок, записи видео на память. Все желающие дети смогли сфотографироваться с Кридом, и каждый получил именной автограф от популярного исполнителя. В завершение вечера Егор Крид раздал ребятам подарки от собственного мерча - футболки и толстовки, а также сладости.

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