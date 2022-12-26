В 2022 году в Москве зарегистрировали рекордные 98 тысяч браков Фото: Тимур ХАНОВ.

В Москве в 2022 году зарегистрировали рекордное количество браков. Как сообщают РИА Новости, свадьбу с января по декабрь сыграли 98 тыс. пар.

Так как год еще не закончился, правительство надеется на то, что удастся преодолеть планку в 100 тыс. зарегистрированных браков.

Отмечается, что с рождаемостью в столице ситуация не такая хорошая. Пиковые значения, которые отмечались в последние годы, в 2022 году достигнуты не были. В правительстве региона предполагают, что в лучшую сторону в ближайшее время это может изменить эффект от количества браков.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин открыл новый ЗАГС в Южном Бутове. Дворец бракосочетания заработал на улице Брусилова, дом 19а. Залы нового ЗАГСа вмещают по 30 и 40 гостей. Первые пары расписались там в день открытия, 17 декабря.

Также во Дворце планируют чествовать юбиляров семейной жизни. Первыми стали жители Щербинки Александра и Михаил Костюткины, которые в 2022 году отмечают золотую свадьбу.