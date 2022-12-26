Москва стала самым популярным направлением для путешествий на Новый год

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Москва и Подмосковье в этом году стали наиболее популярными направлениями для празднования новогодних каникул. Об этом свидетельствуют данные сервисов МТС Travel и Bronevik.com, которые проанализировали бронирование отелей на период новогодних праздников россиянами.

По данным сервисов МТС, на столицу России и область приходится 17% от общего числа всех бронирований по стране. На втором месте по популярности Питер – 11% бронирований. Третье разделили Сочи и Казань – 5%, далее в рейтинге Нижний Новгород – 3%. Минск стал лидером среди городов ближнего зарубежья. В основном это связано с тем, что в этом году граница открыта, можно поехать на своем авто.

Если говорить о Москве, то отдыхающие в среднем собираются провести в столице 3 дня. При этом есть и те, кто будет отдыхать 11 дней. Это самый длительный период бронирования. Кроме столицы, популярностью также пользуются подмосковные Коломна, Сергиев Посад и Дмитров.

Московские отели за год подорожали примерно на 16%. В среднем сутки проживания обойдутся туристам в 5,8 тысячи рублей.

На отели “три звезды” приходится 40% бронирований - это самый популярный формат проживания в этом году. Оно стоит в среднем 4,9 тысячи рублей в день. На втором месте по спросу – четырехзвездочные отели, на них пришлось 28% бронирований. Стоимость номеров в них – 7,2 тысячи. Бюджетные отели и гостевые дома выбирают 26% туристов. Здесь можно немного сэкономить. Стоимость таких номеров - в среднем 4 тысячи. Номера в пятизвездочных отелях забронировали всего 6% отдыхающих. Ценник варьируется от 6 до 40 тысяч рублей в сутки.

Что касается москвичей, то среди них в этом году, кроме популярных вышеперечисленных направлений, большим спросом пользуются города Золотого кольца. Это связаны с тем, что недалеко ехать, в этих городах хорошая инфраструктура и разнообразные экскурсионные программы.