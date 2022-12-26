Прокуратура опубликовала видео смертельного ДТП на 82-м километре МКАД, фото: скриншот из видео Фото: прокуратура Москвы

Было опубликовано видео, снятое камерами дорожного наблюдения, момента смертельного ДТП на 82-ом километре МКАД. Запись демонстрирует новый ракурс на происшествие, и хорошо показывает поведение водителя непосредственно перед столкновением. Видео опубликовала столичная прокуратура.

Как можно заметить на видео, иномарка «Хендай» двигалась по второй полосе МКАД, но затем резко начала перестраиваться в соседний ряд и пересекла три полосы, чудом не столкнувшись с другими участниками движения. На протяжении этого длительного перестроения автомобиль ускорялся, и на большой скорости врезался в стоящий на шестой полосе КАМАЗ.

Обстоятельства произошедшего ещё устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в этом ДТП погибли водитель иномарки и его пассажир. Автомобиль подбросило от столкновения, он перевернулся в воздухе и упал на крышу, после чего сразу загорелся.