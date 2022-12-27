Метель и гололедица ожидаются в Москве 27 декабря 2022 года

Вильфанд: сильные снегопады ожидают Москву 27 декабря 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве 27 декабря ожидается местами сильный снегопад и метели. Температура воздуха днем составит от двух градусов мороза до нуля, сообщается на сайте РИА Новости со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что обильные снегопады пройдут ночью 27 декабря и продолжатся как минимум до конца первой половины следующего дня. Температура в ночное время опустится примерно до трех градусов мороза.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. На дорогах образуется сильная гололедица, а к вечеру могут образоваться снежные заносы.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили с вечера 27 декабря из-за обледенения и снега. С 21:00 и до того же времени следующего дня будет действовать подобное предупреждение.