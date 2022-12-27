Школьники и студенты Москвы могут бесплатно добраться до музеев на городском транспорте

Бесплатно добраться до музеев на городском транспорте могут школьники и студенты Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Студенты и школьники Москвы могут бесплатно посещать музеи по программе «Музеи — детям». Для учащихся открыто 111 музеев, выставочных залов и галерей, об это сообщается на сайте мэра Москвы.

От образовательных учреждений и до любых культурных площадок столицы учеников доставляет «Мосгортранс». Чтобы бесплатно добраться до музеев, необходимо оставить заявку на бронирование. Посетить музеи можно одному или с одноклассниками.

Проект мэра Москвы «Музеи — детям» стартовал в 2017 году. За это время в рамках программы бесплатно посетили различные культурные площадки около 750 тысяч учеников.

Для того, чтобы получить бесплатный билет, нужно предъявить в кассу музея карту москвича или идентификатор сервиса «Москвенок» в любом виде.

Ранее KP.RU писал, что дети из регионов России приедут в Москву на новогодних каникулах по приглашению Сергея Собянина. Дети смогут посмотреть на столицу в рамках проекта «Город открытий». Помимо экскурсий по различным достопримечательностям, гости посетят и новогодние представления в Кремле и Гостином дворе.