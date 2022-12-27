Ефимов: прибыль столичных прибыльных предприятий выросла на 13% за 9 месяцев

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В столице стали известны наиболее доходные отрасли экономики города. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте прибыли крупных и средних столичных компаний с положительным финансовым результатом. С января по сентябрь этого года их доходы стали на 13 процентов больше, чем годом ранее. Сумма равняется 6,7 триллионам рублей! Львиная ее доля, то есть около 80 процентов всей прибыли доходных компаний, приходится на прибыльные предприятия шести основных отраслей экономики Москвы. Сюда входят торговля, обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, транспортировка и хранение, профессиональная, научная и техническая деятельность, информация и связь. Всего на их счету - около 5,4 триллиона рублей прибыли.

«Лидером стали предприятия из сферы торговли, прибыль которых составила два триллиона рублей, или более 30 процентов от общего объема, - отметил заммэра. - Обрабатывающие производства получили прибыль свыше триллиона рублей, или 16 процентов. Финансовые и страховые организации – 700 миллиардов рублей, или более 10 процентов».

Если оценивать самый существенный рост прибыли в этом году, то им могут похвастать компании из сферы транспортировки и хранения – на 75 процентов. Например, у предприятий, отвечающих за водные грузовые перевозки, доходы подскочили более чем в 4,5 раза. Основная причина - перераспределение перевозок из сухопутного и трубопроводного транспорта после начала действия санкций.

Ещё одна отрасль с зафиксированным увеличением прибыли более чем на 70 процентов - строительство. Здесь в лидерах компании, создающие инженерные сооружения. Их доходы с января по сентябрь 2022-го выросли более чем вдвое.

Гостиницы и общепит подняли прибыль также на 70 процентов. К примеру, отели нарастили ее примерно в четыре с «лишком» раза благодаря отмене антиковидных ограничений и всплеску внутреннего туризма. Как уточнили в Департаменте экономической политики и развития Москвы, все три отрасли одновременно показали наилучшую динамику трехквартальной прибыли за пять лет.