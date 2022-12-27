Объем премиального и элитного жилья в небоскребах Москвы вырос почти в два раза за пять лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На рынке премиального и элитного жилья в Москве, за период с 2017 по 2022 год, количество предложений в небоскребах увеличилось в два раза. Об этом стало известно в исследовании аналитиков «Метриум».

В конце 2022 года в столице реализовано 12 зданий выше 100 метров. В подобных объектах продается 1,8 тысячи квартир и апартаментов. Это составляет 33% от всех предложений элитного сегмента.

Подобный рост предложений в небоскребах обусловлен ограниченностью земли в самых престижных районах Москвы. Также среди людей есть спрос на видовые квартиры с панорамными окнами.

Также в крупных жилищных комплексах, в которых зачастую и располагаются высотки, можно реализовать больше коммерческой инфраструктуры.

Ранее KP.RU писал о цене самой дешевой квартиры в Москве. Потенциальному покупателю она обойдется почти в три миллиона рублей. За такую цену можно получить студию площадью 11 квадратных метров.