Ефимов: Городская программа обеспечит строительство в Москве двух производственных комплексов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Столичная программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) позволит возвести в Москве ещё два производственных комплекса. В районе Савелки в Зеленограде их построит инвестор - группа компаний (ГК) ФСК. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город заключил с ФСК соглашение. Вложения застройщика в проект составят три миллиарда рублей.

«Общая площадь объектов - 33,5 тысячи квадратных метров, - отметил заммэра. - Здания планируется ввести в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2025 года. Там появится 200 новых рабочих мест».

Напомним, программа стимулирования создания МПТ даёт возможность инвестору пользоваться городскими льготами при одновременном строительстве жилья с коммерческими и социальными сооружениями, в которых могут появиться дополнительные рабочие места. Например, застройщик получает частичное или полное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, на котором возводится дом. Программа служит стимулом для развития комплексной застройки городских районов, помогает уменьшить маятниковую миграцию и трафик.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, город оформил с группой компаний ФСК пять договоров по программе МПТ. Среди них - три соглашения о создании промышленного технологического парка в Молжаниновском районе, а также административного здания, школы и детсада в Хорошево-Мневниках.

«Инвестиции в создание четырех объектов общей площадью 95,5 тысячи квадратных метров составят 10,3 миллиарда рублей, - уточнил глава ведомства. - Реализация этих проектов даст городу дополнительно почти 2,4 тысячи новых рабочих мест».

По обращениям инвесторов и на основе актуальной ситуации в экономике программа регулярно расширяется. Из новшеств этого года - увеличение объема льгот. Достаточно лишь сократить срок строительства в рамках создания МПТ. Уменьшение от полугода до года увеличит льготу на пять процентов, более одного года – на 10 процентов.

Еще одно дополнение – возможность увеличения предельного срока сооружения МПТ в составе жилого здания. Прежде он составлял от трех до шести лет в зависимости от площади строения. Сейчас действие договора длится до завершения строительства многоквартирного дома.

Инвесторы могут направить заявку для участия в программе в онлайн-режиме на сайте investmoscow.ru.