Световые конструкции в виде турбин самолета появятся на станции метро «Пыхтино» в Москве Фото: stroi.mos.ru

На станции метро «Пыхтино» Солнцевской линии Московского метрополитена началась подготовка потолочных световых конструкций. Они будут оформлены в виде турбин самолета, об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Всего 10 подобных необычных конструкций будет установлено на станции «Пыхтино». Сначала на каркасе установят световое оборудование, а уже потом конструкцию облицуют металлическими панелями, которые и придадут желаемый вид турбин самолета.

Выбор подобной авиационной тематики в дизайне «Пыхтино» был не случайным. Станция располагается рядом с улицей Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова. Над эскалатором будет висеть модель самолета Ту-144.

На одной из стен платформенного участка будут графические изображения которые познакомят пассажиров с историей отечественного самолетостроения.

Ранее KP.RU писал, что в 2024 году откроют станцию метро «Потапово». Она станет первой отапливаемой наземной станцией московского метрополитена.