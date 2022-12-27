Суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Киселева* на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

В список физических лиц-иноагентов Евгения Киселева внесли 5 апреля 2022 года Фото: ТАСС

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Евгений Киселева* за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

Уточняется, что журналиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.7.5-4 КоАП РФ «Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством РФ».

В список физилиц-иноагентов Евгения Киселева* внесли 5 апреля 2022 года, он не стал обжаловать этот статус. Немного позднее, 15 июля, журналиста объявили в розыск.

Ранее KP.RU сообщал, что суд Москвы приговорил к 16 годам тюрьмы убийцу вора в законе Алика Рыжего. Киллер расстрелял криминального авторитета Али Гейдарова 12 апреля 2021 года в фитнес-клубе на Авиационной улице.

* Признан в РФ иноагентом