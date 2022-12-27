Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается около нуля градусов и мокрый снег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новогодняя ночь в Москве предположительно пройдет при нуле градусов. Также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, сообщает известный Telegram-канал со слов синоптиков.

В первые дни 2023 года в Москве ожидается оттепель, которая продлится до 5 января, а после ожидается небольшое похолодание.

Предположительно после оттепели в столице будут небольшие рождественские морозы.

Ранее KP.RU писал, что перед празником Нового года в столице может местами наблюдаться потепление до +4 градусов. Отмечается, что весь декабрь 2022 года наблюдается аномальная для столицы погода. Выпало максимальное количество осадков с начала века и резкие перепады температуры достигали 20 градусов. День 31 декабря москвичам обещают при положительной температуре, однако уже ночью легкий мороз может превратить улицы в каток.