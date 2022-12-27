В Хамовниках собственник разобрал незаконную надстройку старинного здания

Фото: Госинспекция по недвижимости Москвы

Исторические кварталы столицы находятся под пристальным вниманием Госинспекции по недвижимости. Очередную незаконную реконструкцию старинного здания инспекторы заметили во время мониторинга. Как сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, нарушителем стал собственник здания 1917 года постройки в Малом Могильцевском переулке, дом 6, строение 2. Реконструкцией строения он занялся без каких-либо разрешений и необходимых в таких случаях документов. Вместо ранее разобранного чердачного пространства сооружалась надстройка. Ее общая площадь - 45,3 квадратных метра.

«Незаконные работы уже прекращены, - отметил Бобров. - Надстроенная часть здания демонтирована. Параметры здания приведены в соответствие с технической документацией».

Как уточнил глава ведомства, всего с начала года в Центральном округе снесли 336 самостроев. Из них 19 – самовольно возведенные надстройки и мансарды.