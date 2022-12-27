Отказавшись от бумажных счетов, москвичи за год спасли около 550 деревьев

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Жители Москвы активно переходят на электронные чеки, тем самым проявляя заботу об окружающей среде. По данным МТС, на такие счета перешли уже больше одного миллиона абонентов в Московском регионе, благодаря которым за год удалось сохранить около 550 деревьев. Для сравнения, этого количества деревьев вполне хватит, чтобы засадить более 20 городских скверов среднего размера.

Число сохраненных деревьев рассчитали исходя из того, что компания за год сэкономила на печати бумажных счетов только в Москве около восьми миллионов листов офисной бумаги формата А4, на производство которых требуется около 64 тонн древесины, а это как раз около 550 деревьев.

- Один бумажный счет весит, казалось бы, совершенно незначительные шесть граммов, а для его производства нужно совсем немного древесины – от 15 до 30 граммов. Но при многомиллионной базе абонентов эти цифры кратно увеличиваются, - говорит директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона оператора Павел Плясенко. - Чтобы сохранить деревья и другие природные ресурсы, мы предлагаем нашим клиентам пользоваться цифровыми сервисами, в том числе, переходить на более удобные и экологичные электронные счета.

По данным компании, число абонентов, отказавшихся от бумажных квитанций, к концу года увеличилось в 2 раза, достигнув 33% от числа абонентов в регионе.

Свой вклад может внести каждый. Отказаться от бумажного счета можно буквально за пару кликов. Для этого в личном кабинете нужно указать адрес своей электронной почты и установить электронный метод доставки счета.