Нелегальные пункты обмена валюты установили сотрудники полиции в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники правоохранительных органов совместно с оперативниками Управления экономической безопасности задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Следователи предварительно установили, что правонарушитель вместе с сообщниками организовал целую сеть нелегальных обменных пунктов валюты.

На территории Москвы были арендованы четыре офиса, в которые они поставили всю необходимую технику. Все операции проводились без соответствующей лицензии.

Предварительные подсчеты показали, что подобный бизнес принес злоумышленникам более трех миллионов рублей.

В результате обысков сотрудники изъяли средства связи и документы, а также другие предметы, которые позволят доказать причастность задержанных к криминальной деятельности.

Полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению всех эпизодов незаконной деятельности и поиску соучастников.

Ранее KP.RU писал, что аферистов, чей общий ущерб составил более 50 миллионов рублей, задержали московские полицейские. По данным следствия, они организовали компанию, которая помогала покупать автомобили из других стран. После получения предоплаты, клиентам попросту не отвечали на звонки.