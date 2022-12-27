Московский центр «Гурьевский» разработал специальные курсы для студентов с ментальными особенностями Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В московском Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» была разработана новая методика, позволяющая эффективно развивать комплексные навыки креативного мышления у ребят с ментальными особенностями. Об особом курсе для студентов рассказали в пресс-службе Департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

Основой для нового курса стала игра с символичным названием «Креатив-бой». Суть развлечения проста - студенты делятся на команды, каждую из которых курирует психолог. Затем ведущий начинает предлагать командам выполнить разные задания, направленные на развитие фантазии, ловкости, нахождение необычных применений для привычных вещей, решение логических головоломок. Специалистами центра уже подтверждена эффективность такого простого, казалось бы, метода.

Также в «Гурьевском» для ребят устраивают практико-ориентированные курсы, различные формы аттестации, иные развивающие игры, творческие и прикладные занятия. Всё это необходимо для того, чтобы как можно лучше адаптировать студентов к самостоятельной жизни в обществе. Для тех же, кто уже практически готов, устраивают своего рода симуляции - селят учеников на шесть недель в тренировочную квартиру, где продолжается обучение и отслеживаются успехи воспитанников.

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