Неудачный обмен: московского студента обманули на 5,5 тысячи долларов при покупке криптовалюты

Студента обманули на 5,5 тысяч долларов в Москве при попытке купить криптовалюту Фото: Shutterstock

В столичные органы правопорядка обратился 21-летний студент, сообщив о хищении у него 5,5 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Заявитель рассказал, что договорился с неизвестным ему человеком о покупке криптовалюты в интернете. Заранее обговорив детали, мужчина передал курьеру 5,5 тысячи долларов США в торговом центре на Пресненской набережной.

По договоренности далее он должен был получить сообщение о зачислении криптовалюты на свой электронный кошелек в одном из мессенджеров, но партнер не исполнил свои обязательства.

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Подмосковья, который забирал наличные у заявителя. Удалось выяснить, что по указанию неизвестного работодателя он должен был перечислить деньги своему нанимателю и получить свой процент, но он решил присвоить наличные себе.

Уголовное дело возбуждено, а фигуранту дела вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что полицейским в Москве удалось выявить 4 нелегальных пункта обмена валюты. По предварительным подсчетам, криминальный бизнес принес владельцам более трех миллионов рублей.