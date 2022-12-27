Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за снегопада 27 декабря

Основные заторы фиксируются в центре, на ТТК, Садовом кольце, МКАД Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Москве во вторник, 27 декабря, образовались девятибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», основные заторы фиксируются в центре города, на Третьем транспортном и Садовом кольцах, на вылетных магистралях, а также на МКАД.

Ранее в Дептрансе предупредили, что вечерний час пик начнется раньше и продлится до 20:00. К полудню на столичных дорогах уже были пробки в 7 баллов, в частности на ТТК, на МКАД в районе ул. Верхние поля, на Шоссе Энтузиастов. Основные причины заторов: мелкие ДТП, строительные работы, снегопад, большое количество поездок и низкие скорости из-за гололедицы.

Горожан призывают пересесть на общественный транспорт – метро, МЦК, МЦД, автобусы и трамваи работают в обычном режиме.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС предупредило москвичей о сильных снегопадах со второй половины 27 декабря. На дорогах образовались нежные заносы и гололедица. Атмосферные осадки будут идти минимум до 10:00 28 декабря.

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