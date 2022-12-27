Общественный транспорт Москвы украсили к Новому году: фото

Самый сияющий состав будет ходить по Кольцевой линии метро Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве к Новому году украсили 13 вагонов метро и более 300 автобусов, электробусов и трамваев, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Самый сияющий состав «Москва-2020» будет курсировать по Кольцевой линии, а новогодний «Еж3» – по Таганско-Пресненской линии. Еще пять поездов «Москва-2022» запустят на БКЛ и коричневой ветке метро. Кроме того, шесть нарядных составов пассажиры смогут увидеть на Калининской, Сокольнической, Солнцевской, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской линиях подземки.

Поездки в Московском транспорте создадут новогоднее настроение Фото: Департамент транспорта Москвы

Шары, светодиодные и еловые гирлянды появились в 50 электробусах, 250 автобусах и 30 трамваях. Еще одни трамвай – «Витязь-Москва» – задекорировали хвойными ветвями, яркими огоньками и разноцветными игрушками. Новогодние наклейки разместили на 500 машинах такси, а праздничные плакаты – на 600 остановках общественного транспорта. Праздничную атмосферу также создадут 214 дорожных табло, на которых будут транслировать поздравления.

«Надеемся, поездки в таком Московском транспорте обязательно создадут новогоднее настроение», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Украсят 50 электробусов и 250 автобусов Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее KP.RU сообщал, что метро, МЦК и наземный транспорт в новогоднюю ночь будут работать бесплатно.