Улицы Москвы застряли в десятибалльных пробках вечером 27 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и предупреждали все ведомства, отвечающие в Москве за дорожное движение, на момент 19:00 27 декабря город встал в одной большой пробке. Заторы в столице оцениваются в 10 баллов из 10, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки.

Практически полностью остановлено движение по Садовому кольцу, также страдают центральные улицы, МКАД, все крупнейшие магистрали. В сервисе сообщается о десятках мелких ДТП, которые ещё больше замедляют автомобильный поток.

Причинами такого столпотворения стали снегопад, гололедица, те самые дорожные происшествия и предновогодняя суета - люди торопятся докупить подарки в последний момент, едут в торговые центры за продуктами к праздничному столу, и всё это создаёт безумные очереди как в магазинах, так и на дорогах города.

Ранее KP.RU сообщал о том, что москвичам рекомендовали не пользоваться личными автомобилями хотя бы до 20:30 27 декабря, а отдать предпочтение общественному транспорту.