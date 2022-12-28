Овчинский: Московский нефтеперерабатывающий завод построил новый терминал для отгрузки топлива

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) продолжает комплексную программу модернизации, начатую в 2011 году после перехода предприятия в состав компании «Газпром нефть». За это время завод уже на 80 процентов обновил технологическое оборудование и на 75 процентов уменьшил воздействие на окружающую среду. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, частью этой работы стал проект строительства нового терминала. Он необходим для повышения эффективности и экологичности процессов железнодорожной отгрузки топлива.

«Установка позволит одновременно наполнять четыре железнодорожные цистерны, - отметил глава ведомства. - Планируемый объем загрузки – 108 вагонов-цистерн в сутки. Кроме того, вагоны перемещаются при помощи автоматизированного тягового устройства, которое поможет отказаться от использования маневровых тепловозов, а также сократить потребление ресурсов и воздействие на окружающую среду».

Преимуществ у терминала много. Прежде всего, полная герметичность и оснащение устройством улавливания испарений. Это позволяет избежать попадания паров нефтепродуктов в атмосферу. Кроме того, автоматическая система взвешивания постоянно держит под контролем весь процесс и помогает точно наполнять цистерны. Плюс ко всему здесь работают новейшие комплексы противоаварийной и противопожарной защиты. Новый терминал станет заменой пока используемой установки прошлого поколения, намеченной на демонтаж.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Как пояснил генеральный директор завода Виталий Зубер, МНПЗ проводит активное обновление производственного оборудования, инфраструктуры хранения и методов отгрузки топлива.

«Это позволяет надежно и уверенно снабжать рынок топливом», – добавил представитель компании.

Созданный терминал является еще одним важным шагом к последовательному развитию МНПЗ. Здесь уже действуют автоматизированный терминал отгрузки топлива для автотранспорта и сеть нефтепродуктопроводов. Совершенствование систем и внедрение современных технологий повышают безопасность и экологичность предприятия.