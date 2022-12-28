Ефимов: В Зеленограде построен завод по производству средств измерения температуры

Предприятие будет выпускать высокоточное измерительное оборудование из российского сырья и материалов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В районе Силино в Зеленограде на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» введен в эксплуатацию комплекс для разработки и производства средств измерения температуры. Такое разрешение выдал Мосгосстройнадзор.

«Предприятие будет выпускать высокоточное измерительное оборудование из российского сырья и материалов, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Продукция может использоваться в том числе для нужд столичного комплекса жилищно-коммунального хозяйства. В рамках промышленного производства будет создано 90 новых рабочих мест».

В комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы уточнили, что присвоенный заводу статус резидента ОЭЗ даёт ему возможность пользоваться существенными налоговыми льготами. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что создаваемые на новом заводе устройства требуются для приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ.

«Инвестор вложил в производство более 154 миллионов рублей», - отметил заммэра.

По его словам, сегодня в ОЭЗ Москвы работают всего 33 предприятия микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации со статусом резидента.

Построенный комплекс занимает общую площадь более 2,4 тысячи квадратных метров. В здании на двух этажах разместились производственные участки, склад металла, комплектующих и готовой продукции, участок технического контроля, а также бытовые и технические помещения. Вокруг завода провели благоустройство, поставили лавочки, урны, вазоны для цветов и ограждения, а также обустроили парковку.

Подробнее о проверках административно-производственного корпуса на площадке «Алабушево» рассказал председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко. В них участвовали специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Проведенный ими необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ обеспечивает безопасную эксплуатацию здания.