В Москве в Северном Бутово ликвидировали самострой – двухэтажный!

Фото пресс-службы Госинспекции по недвижимости г. Москвы

Госинспекция по недвижимости Москвы выявила незаконный коммерческий объект на территории Юго-Западного административного округа. Самовольное использование земельного участка пресечено, территория освобождена от самостроя. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

Незаконный объект располагался в районе Северное Бутово по адресу: улица Академика Глушко, владение 13б, строение 1. Здесь функционировали кафе и центр по автострахованию.

«Земельный участок ранее был передан в аренду юридическому лицу строго под размещение некапитального объекта – павильона общественного питания. При этом на момент обследования срок договора аренды уже истек, – пояснил Иван Бобров. - Однако на этом участке без разрешения на строительство было возведено капитальное двухэтажное строение площадью 226,8 квадратного метра. Вопрос его законности был рассмотрен в судебном порядке. Арбитражный суд Москвы признал постройку самовольной и обязал владельца демонтировать объект».

Владелец не исполнил решение суда в установленные сроки, поэтому демонтаж осуществила Госинспекция по недвижимости. В настоящее время работы завершены, территория освобождена от самостроя.