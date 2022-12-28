Умерла бывшая замглавы полпредства в Бурятии в Москве Галина Дондокова

алина Дондокова проработал в ведомстве 25 лет. Фото: Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации в Москве

Умерла бывший заместитель главы полномочного представительства Бурятии в Москве Галина Владимировна Дондокова. Печальную новость сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Коллектив Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким Дондоковой Галины Владимировны», - сказано в сообщении.

Прощание с Галиной Дондоковой пройдет 30 декабря с 11:00 до 11:45 на Савеловском проспекте, 10, стр. 4 – в ГБУ «Ритуал».

Галина Дондокова проработал в Полпредстве четверть века, и ушла на заслуженный отдых в должности замглавы представительства. Коллеги помнят ее добрым человеком, надежным и ответственным сотрудником.

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