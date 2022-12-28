Ефимов: В Москве впервые за пять лет создано компаний больше, чем ликвидировано

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте числа зарегистрированных в столице новых юридических лиц. С января по ноябрь этого года их стало на 42 процента больше, чем годом ранее. Цифра перевалила за 81 тысячу. Причем ликвидаций оформлено меньше на треть – до 70 тысяч.

«Впервые за последние пять лет число созданных в столице компаний превысило количество ликвидированных – на 16 процентов, - отметил заммэра. - Такая динамика связана в том числе с поддержкой, которую город оказывает бизнесу».

По его словам, сюда входят административные и налоговые льготы, а также кредиты на выгодных условиях. Все это служит мотивацией для запуска новых проектов и производств.

«Всего в Москве на 1 декабря 2022 года, по данным единого госреестра юридических лиц, действовало почти 568 тысяч организаций», – уточнил Ефимов.

При этом последние несколько лет на рынке постоянно снижается число фирм-однодневок, «брошенных» и прекративших фактическую деятельность компаний. Этому способствует активная работа налоговых органов с недобросовестными организациями. Как итог - уменьшение количества юридических лиц, ликвидированных по решению регистрирующего органа. Такой способ закрытия наиболее популярен в стране - более 80 процентов подобных случаев.

Некоторыми подробностями поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. Зарегистрированные в столице юридические лица чаще всего работают в сфере торговли – около 30 процентов предприятий. Строительством и операциями с недвижимостью занята каждая пятая компания. На третьем месте в этой статистике - профессиональная, научная и техническая деятельность. В этой сфере трудятся 13 процентов от всех московских юридических лиц.

Больше всего прибавилось компаний в этом году в сфере строительства и операций с недвижимостью – почти на шесть процентов. Причиной роста стало восстановление отрасли после пандемии и высокие объемы сдачи жилья. Как уточнили в Департаменте, за 11 месяцев число компаний в сфере информационных технологий увеличилось более чем на три процента, в транспортировке и хранении – свыше чем на два процента.