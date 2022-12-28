Более 7,1 тыс. человек будут следить за порядком в Москве в новогоднюю ночь

В Новый год на столичные улицы выйдут 3500 сотрудников полиции, 3300 росгвардейцев и около 300 работников частных охранных организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в новогоднюю ночь более 7,1 тыс. человек будут обеспечивать охрану общественного порядка, в остальные праздничные дни службу будут нести 1,5 тыс. полицейских и росгвардейцев, сообщили на сайте столичной мэрии.

На период подготовки и празднования Нового года и Рождества Христова в городе будет работать временный Оперативный штаб ГУ МВД РФ по Москве. В ночь с 31 декабря на 1 января на улицы выйдут 3500 сотрудников полиции, 3300 росгвардейцев и около 300 работников ЧОП.

При этом в оставшиеся праздничные выходные за порядком будут следить 1,5 тыс. правоохранителей.

Ранее KP.RU сообщал, что метро, МЦК и наземный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будут работать бесплатно. В столичной подземке организуют трансляцию праздничного обращения президента РФ Владимира Путина, а на эскалаторах запустят поздравления от популярных артистов.