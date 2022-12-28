Четверо мужчин обвинили пенсионерку в распространении веществ и вымогали 200 тысяч рублей в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правоохранительные органы обратилась 67-летняя москвичка с заявлением о хищении у нее 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Женщина рассказала, что к ней на улице подошли четверо незнакомых мужчин и насильно посадили ее в машину. Находясь в авто, злоумышленники обвиняли пенсионерку в распространении запрещенных веществ и угрожали тем, что немедленно отвезут ее в ближайший отдел полиции.

Также ей предложили альтернативу в виде оплаты 200 тысяч рублей. В страхе женщина согласилась на такое условие.

Мошенники отвезли пенсионерку домой, где она передали им требуемую сумму.

Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецназа задержали троих подозреваемых в возрасте от 21 года до 34 лет. Похищенных денег при них не обнаружено.

Уголовное дело возбуждено, а также продолжаются необходимые мероприятия по поиску еще одного фигуранта дела. На данный момент подозреваемые находятся под стражей.

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