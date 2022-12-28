Еще 1873 человека заразились COVID-19 в Москве за прошедшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за прошедшие сутки 27 декабря удалось выявить еще 1873 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставляет портал стопкоронавирус.рф.

За тот же период полностью выздоровели 1785 человек, а скончалось от осложнений и последсвтий болезни 17 пациентов.

Госпитализация понадобилась для 122 зараженных человек.

Столица по прежнему лидирует в по количеству заражений в России. Второе место также неизменно занимает Санкт-Петербург. На третьем места располагается Республика Башкортостан.

С начала пандемии в Москве выявили уже 3 296 039 случаев заражения COVID-19, а выздороветь за тот же период смогли 3 101 145 пациентов.

Ранее KP.RU писал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась более чем на 20%. При этом показатели все еще превышают эпидемические пороги среди взрослого населения. Жителям столицы напоминают, что лучшая защита от заболевания — своевременная вакцинация.