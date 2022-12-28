Более 1 млн тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев 2022 года

В Москве программа раздельного сбора мусора стартовала в 2020 году Фото: Shutterstock

Более миллиона тонн вторсырья сдали в рамках программы раздельного сбора мусора в январе-октябре 2022 года. Годом ранее такой объем собрали за 12 месяцев, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

«Положительная динамика еще раз подтверждает, что выбранная в Москве стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна и приносит хорошие результаты», – отметили в КГХ.

В Москве программу раздельного сбора мусора запустили в 2020 году. Сейчас в столичных дворах и около объектов социальной инфраструктуры установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. Отходы собирают и вывозят около тысячи мусоровозов.

Ранее KP.RU сообщал, что акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот» пройдет в Москве со 2 января по 26 февраля. Елки отвезут в пункты переработки, где из них сделают щепу для экотроп и вольеров.