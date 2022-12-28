Росрыболовство: в рестораны Москвы поставляют до 40% краба неизвестного происхождения Фото: Иван ВИСЛОВ

Росрыболовство предупредило о нелегальных крабах в ресторанах Москвы. Как пишет РБК, глава ведомства Илья Шестаков на совещании заявил, что 40% продукции, завозящейся в отели и рестораны, приходится на незаконный вылов. Также эксперты сомневаются в происхождении еще 57% краба.

Получается, что по данным Росрыболовства, только 3% краба из ресторанов точно легально добыты.

Сейчас специалисты продолжают анализ поставок продукции, после чего ведомство вместе с правоохранительными органами будут взаимодействовать для выявления нелегальных поставщиков и наказания их.

После того, как организованная торговля крабом будет приведена в порядок, Росрыболовство приступит к поставкам в отели и общепит Москвы лососевой продукции. По аналогичной схеме сначала сотрудники определят наличие нелегальной рыбы, а затем приступят к ее легализации.

При этом Илья Шестаков подчеркнул, что рынков деятельность ведомства не коснется из-за бесполезности: нелегальный товар там можно изымать хоть каждый день, результата это не принесет.

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