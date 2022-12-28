Мужчина с ножом на востоке Москвы украл рыбу и масло в супермаркете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции смогли задержать 24-летнего приезжего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на супермаркет по улице Молостовых в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России столицы.

По информации правоохранительных органов, мужчина, находясь в торговом зале супермаркета стал прятать продукты под верхнюю одежду и это заметили продавцы. Сотрудники охраны магазина сделали нарушителю замечание, на что он никак не реагировал и просто направился к выходу.

При попытке остановить злоумышленника своими силами, он достал нож и угрожал сотрудникам службы охраны супермаркета.

После задержания полицейским удалось изъять у мужчины нож, который теперь отправят на исследование. Также при нем были пять рыбин и шесть упаковок масла.

По данным фактам преступления возбуждено уголовное дело, а подозреваемый заключен под стражу.

Ранее KP.RU писал, что четыре мужчины в Москве похитили у пенсионерки 200 тысяч рублей. Они силой затолкали женщину в машину и обвинили ее в распространении запрещенных веществ и предложили ей отдать круглую сумму, чтобы избежать полиции.