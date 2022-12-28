Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве превысила месячную норму почти вдвое

За сутки высота сугробов увеличилась с 21 до 30 см Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве высота сугробов всего за сутки выросла с 21 до 30 сантиметров. Этот показатель почти в два раза превышает климатическую норму конца декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

Метеоролог добавил, что в минувшие сутки в Московском регионе фиксировались обильные осадки – до 15-20% от месячной нормы. Больше всего намело в Подмосковье: в Коломне – 33 см, а в Черустях – 32 см.

Тишковец предупредил, что в среду, 28 декабря, снегопад продолжится, но он будет слабым. Выпадет не более двух-трех миллиметров осадков.

Ранее KP.RU сообщал, что две месячных нормы осадков - 102 мм - выпали в Москве за декабрь. На дорогах и тротуарах образовались снежные заносы, гололедица. Температура воздуха составляет около минус двух градусов. Порывы ветра достигают 6-11 м/с.