Бывший ЗИЛ станет современной детско-взрослой поликлиникой в Москве Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На территории бывшего завода имени Лихачева в Москве будет построена детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

В новой поликлинике оборудуют комфортные места для ожидания, разработают удобную и понятную систему навигации, а также будет установлено современное медицинское оборудование. В поликлинике будет организована молочная кухня.

Кабинеты врачей планируют расположить таким образом, чтобы очередей стало меньше.

На первом этаже нового медучреждения расположится раздаточный пункт молочной кухни, гардероб, зона вендинговых аппаратов, приемно-смотровой фильтр-бокс и входная группа с колясочной.

Также отмечается, что в поликлинике будет рентген, флюорограф и аппарат УЗИ. Для сотрудников будут оборудованы комнаты отдыха, а все кабинеты получат эргономичную мебель для комфортной работы.

Ранее KP.RU приводил слова Сергея Собянина, который рассказал о новых проектах в первичном звене здравоохранения Москвы. Все поликлиники столицы стараются привести к единому стандарту оформления и наличия медицинского оборудования.