Москва передала социальным организациям 124 помещения Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году Москва передала социальным организациям 124 помещения. Среди НКО, которые получили собственное «жилье» советы ветеранов, муниципальные культурные и досуговые центры, спортивные секции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Подбором и передачей помещений соцорганизациям занимается Департамент городского имущества Москвы. В 2022 году советы ветеранов, муниципальные культурные и досуговые центры, спортивные секции и другие важные для города объединения получили 124 нежилых объекта площадью 25,4 тыс. квадратных метров.

31 помещение (3,4 тыс. «квадратов») предоставили районам для организации работы с ветеранами. Спортивно-досуговые и культурные центры получили 72 помещения общей площадью 9,1 тыс. квадратных метров. Среди них центры «Кентавр», «Контакт», «Мир молодых», а также объединения культурных центров административных округов столицы.

Ранее KP.RU писал, что Москва, по словам эксперта, отличается заботой о развитии социальной составляющей.