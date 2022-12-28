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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:51

Дептранс Москвы призвал сервисы такси не поднимать цены на поездки в Новый год

Ежегодно услугами такси пользуются 1,6 млн горожан
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Дептрансе добавили, что услуги таки должны быть доступны для большинства жителей

В Дептрансе добавили, что услуги таки должны быть доступны для большинства жителей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент транспорта Москвы призвал крупные сервисы такси и таксомоторные компании не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул.

«Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что услуги такси должны быть безопасными, удобными и доступными для большинства жителей столицы. В Москве таксисты ежегодно перевозят свыше 1 млн 600 тыс. пассажиров.

Ранее KP.RU сообщал, что поезда метро и наземный транспорт Москвы украсили к Новому году. Шары, светодиодные и еловые гирлянды появились на автобусах, электробусах и трамваях, а праздничные стикеры – на машинах такси.